В Роскачестве рассказали о том, какие опасности хранят в себе кредитные карты

Банки все чаще делают заманчивое предложение клиенту — длинный беспроцентный период погашения по кредитной карте. Есть ли подвох — поясняют эксперты финансового департамента Роскачества. Они рассказали, что должен знать о кредитных картах каждый потребитель.

Что такое длинный беспроцентный период?

«Если у вас уже есть дебетовая карта в каком-то банке, по которой регулярно осуществляются финансовые операции, банк может предложить вам оформить кредитную карту с длинным „грейсом“, например, в 50 или даже 100 дней. По условиям договора льготный период разбивается на два этапа: во время первого вы совершаете по карте покупки, во время второго — погашаете долг. Если вы уложились в отведенный срок, то проценты по кредиту не начисляются», — говорят эксперты.

Порядок расчета льготного периода фиксируется в договоре. Это может быть дата активации карты, дата совершения первой операции или первое число месяца. Иногда такие карты используют для рефинансирования кредитов в других банках, что тоже выгодно при наличии льготного периода.

В чем основная опасность кредитных карт?

«Если клиенты укладываются в беспроцентные периоды погашения, то как тогда банки получают прибыль? Кроме тех, кто всегда успевает погасить долг за время льготного периода или вовсе не пользуется кредиткой, всегда есть те, кто забывает или не имеет средств вовремя заплатить банку. Они и платят проценты по высоким ставкам, компенсируя банкам затраты на „послушных“ клиентов».

1. Отсутствие сроков погашения

В отличие от кредита, когда нужно расплатиться за определенный срок, у кредитки такого жесткого периода нет. Даже если просрочен грейс, ей можно пользоваться вновь и вновь, пока, например, не кончится весь кредитный лимит. Карту можно пополнять, восстанавливая этот лимит, причем часть средств от погашения будет гасить проценты по просрочке, а часть — восстанавливать баланс на карте. Это создает иллюзию, что вы честно погасили долг и можете тратить средства на карте снова. Однако погашение идет только на проценты, а сумма долга остается неизменной. Даже если срок действия карты закончился, банк ее перевыпустит с тем же долгом, чтобы мотивировать клиента тратить снова и снова.

2. Высокие проценты

Если ставки на потребительские кредиты могут быть в районе 6-7% годовых, то по кредитным картам они традиционно высокие — 20-30% годовых. При просрочке платежа льготный период прекращается, и вы будете платить уже проценты на всю сумму долга. Изначально долг может быть небольшим, но если им пренебречь и вовремя не закрыть, то сумма задолженности будет расти каждый месяц.

3. Штрафы за просрочки платежей

Если просрочка по кредитке все же наступила, банк по договору может потребовать выплату минимального ежемесячного платежа. Банк это называет «поздний платеж» и может серьезно оштрафовать даже за копеечный долг. Некоторые банки могут списывать ежемесячную комиссию за использование кредитки, даже если ей не пользовались. Это создаст долг, о которым вы можете не подозревать, а за ним последуют и штраф, и звонки отдела взыскания банка.

4. Дополнительные комиссии за снятие наличных и переводы

У разных банков могут быть разные условия при снятии наличных или переводе по карте. Однако обычно банки дают грейс-периоды только на безналичные платежи при оплате покупок. Снятие наличных и перевод на карту другому человеку не входят в льготный период и по ним могут сразу начисляться проценты. Кроме того, банки могут брать комиссию за снятие наличных. Некоторые банки могут брать за долг по снятию наличных даже повышенный процент. Снятие небольшой суммы в банкомате может разом создать немаленькую задолженность.

5. Увеличение кредитного лимита

Тому, кто регулярно пользуется кредитной картой и не имеет просрочек, банк может автоматически увеличить кредитный лимит. Обычно банк информирует клиента по СМС о будущем увеличении, и если вы вовремя не отреагируете, банк просто поднимет лимит определенного числа. А это может повлечь новые соблазны для тех, кто хотел бы тратить еще больше, но не имеет управлять своими финансами. Повышение лимита может быстро обернуться увеличением долга, на который продолжат начисляться проценты.