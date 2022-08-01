Житель Великого Устюга убил сожительницу и сам рассказал об этом полицейским

01.08.2022 [Происшествия]

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы.

По данным следствия, инцидент произошёл в квартире дома на улице Северной в мае 2022 года. Во время застолья 65-летняя женщина стала ревновать сожителя. Обидевшись, тот взял нож и нанёс потерпевшей смертельные ранения.

«Осознав случившееся, мужчина сообщил об этом родственникам и в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователей устюжанина заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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