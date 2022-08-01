В Вологде выбрали название для строящегося Ледового дворца в Бывалово

01.08.2022 [Общество]

В Вологде выбрали название для нового ледового дворца. Он строится в Бывалово по федеральной программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Сдача объекта запланирована на ноябрь 2022 года. 

Жители прислали 139 вариантов названия для Ледового дворца. Из них было отобраны 10 наиболее интересных и выставлены на голосование на странице мэра города Вологды Сергея Воропанова. В шорт-лист включили следующие предложения: «ВологдАрена», «КоКлюшка», «Рекорд-Арена», «ЛедОК-Арена», «СнежОК-Арена», «Арена О», «Палисад-Арена», «Пломбир-Арена», «Арена Надежда», «Мечта-Арена».

Голосование длилось в течение недели. В нем приняли участие 4928 человек. По итогам в тройку лидеров вошли следующие названия: «ВологдАрена» (40,1% голосов), «Рекорд-Арена» (13,7% голосов) и «ЛедОК-Арена» (9% голосов). Спортивная общественность согласилась с мнением жителей и также предложила назвать Ледовый дворец» «ВологдАрена», тем более, что этот вариант победил в опросе с весомым преимуществом.

Тэги: ледовый дворец

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