На пост мэра в Череповце претендуют два кандидата

В Череповце два кандидата подали документы на должность мэра. Это действующий мэр Вадим Германов и предприниматель Дмитрий Монахов.

Первый в своем заявлении сделала упор на строительстве дорог и социальных объектов, заявив что вместе с губернатором они стали настоящей командой, «которая умеет добиваться результата и привлекать федеральные средства на благоустройство родного города».

«Нам нужно сделать Череповец еще комфортнее и удобнее для жизни. Ресурсы для этого есть», — отметил мэр Вадим Германов.

Дмитрий Монахов также отметил, что надо сделать город таким, за который череповчанам будет не стыдно. Он сделал упор на то, что текущая экономическая ситуация требует новых решений. По его мнению, в городе необходимо развивать бизнес.

«Вторыми по объемам налоговых отчислений в бюджет Череповца являются предприятия малого и среднего бизнеса, а значит на развитие этого сектора и необходимо сделать акцент. Мы должны создать более комфортные условия для ведения бизнеса, более эффективно распоряжаться нашими ресурсами. Также считаю необходимым усилить работу в сфере культуры, образования, медицины, спорта», — поделился предприниматель, руководитель череповецкого городского отделения «Деловая Россия» Дмитрий Монахов.

Документы от претендентов на должность мэра будут принимать до 5 августа на Строителей, 2 в кабинете № 121. Кандидаты должны быть старше 18 лет, иметь высшее образование, стаж работы на руководящей должности не меньше трех лет. Также нужно предоставить медзаключение, документы об образовании, сведения о доходах и программу развития города.

Специальная комиссия рекомендует Гордуме кандидатов на должность мэра.

«Пять членов конкурсной комиссии назначаются органами местного самоуправления, еще пять — назначает губернатор области. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе комиссия оценит все документы, предоставленные кандидатами. На втором — заслушает кандидатов и примет решение о рекомендации на должность мэра. Сам конкурс будет проводиться 19 августа в 10 часов. Комиссия должна рекомендовать минимум двух кандидатов», — пояснила начальник управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии Надежда Тугаринова.

Выборы мэра Череповца пройдут в сентябре.