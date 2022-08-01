Инспектор ГИМС в Великоустюгском районе спас рыбаков, потерявших управление лодкой

В Великоустюгском районе инспектор ГИМС спас трех рыбаков. Сообщает МЧС Вологодской области.

31 июля старший государственный инспектор по маломерным судам Великоустюгского инспекторского участка ГИМС Дмитрий Голиков патрулировал акватории рек Сухона и Северная Двина.

Вдалеке он увидел троих человек, машущих руками и зовущих на помощь. Приблизившись, Дмитрий обнаружил, что в лодке находятся двое мужчин и ребёнок 12 лет.

Как удалось выяснить инспектору, мужчины утопили мотор и не смогли добраться до берега самостоятельно. Сотрудник ГИМС незамедлительно принял решение посадить мальчика в свой катер и отбуксировать судно к Великому Устюгу.