Инспектор ГИМС в Великоустюгском районе спас рыбаков, потерявших управление лодкой

01.08.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе инспектор ГИМС спас трех рыбаков. Сообщает МЧС Вологодской области. 

31 июля старший государственный инспектор по маломерным судам Великоустюгского инспекторского участка ГИМС Дмитрий Голиков патрулировал акватории рек Сухона и Северная Двина.

Вдалеке он увидел троих человек, машущих руками и зовущих на помощь. Приблизившись, Дмитрий обнаружил, что в лодке находятся двое мужчин и ребёнок 12 лет.

Как удалось выяснить инспектору, мужчины утопили мотор и не смогли добраться до берега самостоятельно. Сотрудник ГИМС незамедлительно принял решение посадить мальчика в свой катер и отбуксировать судно к Великому Устюгу.

Тэги: спасение, рыбаки

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