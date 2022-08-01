«Динамо-Вологда» потерпело второе поражение во Второй лиге профессионального футбола.

В третьем туре Группы 2.2, Чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги, вологодское «Динамо» на выезде встречались с «Химиком» из Дзержинска.

Вологжане успешно провели первую половину игры, открыв счёт уже на 6-й минуте матча после гола Владислава Беляева. Хозяевам удалось отыграться после перерыва.

Ключевое событие в матче случилось на 68-й минуте, после того как «динамовцы» не успели вернутся из атаки в оборону. Вратарь вологжан Филипп Мараев за пределами своей штрафной площади совершил грубый фол на игроке «Химика», за что получил прямую красную карточку и оставил свою команду в десятером. Вынужденная замена вратаря и уход одного игрока с центра поля не пошел на пользу «Динамо». Хозяева ещё дважды поразили ворота вологжан, в результате матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Химика».

Для «Динамо» это поражение стало вторый в трех первых турах, с учетом того что первый тур вологжане пропускали. В следующем туре, 6 августа, пройдет «динамовское дерби». «Динамо-Вологда» примет «Динамо 2» из Москвы.