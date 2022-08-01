Ликвидирован «Туристско-информационный центр Вологодской области»

01.08.2022 [Общество]

Постановление о ликвидации «Туристкой-информационного центра» приняло областное правительство.

«Обеспечить проведение предусмотренных законодательством мероприятий по ликвидации учреждения в срок до 1 декабря 2022 года», — написано в правительственном постановлении. Сообщает GorodVO.  

«Туристско-информационный центр Вологодской области» занимался популяризацией туризма на территории Вологодской области. В 2017 году был признан победителем международного конкурса «Лучший туристский портал — 2017» в номинации «Лучший территориальный туристский портал». В 2018 году занял второе место во Всероссийском конкурсе туристско-информационных центров.

Тэги: Туризм

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