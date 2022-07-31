Под Вологдой служебная овчарка помогла найти сбежавшего пациента психиатрической больницы

31.07.2022 [Общество]

В Вологодском районе полицейский-кинолог Кирилл Черняев и служебная овчарка по кличке Грей помогли найти сбежавшего пациента психиатрической больницы.

Инцидент произошёл в посёлке Кувшиново. Мужчина, которого везли в специализированное учреждение, выпрыгнул из служебной машины у кладбища.

«В ходе обследования территории кладбища собака взяла запаховый след и привела правоохранителей в частный сектор к одному из домов, где в последующем и был обнаружен мужчина», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сбежавший пояснил, что захотел увидеться со своими знакомыми. Его передали медикам.

Тэги: психиатрическая больница, пациенты, побег, служебные собаки, поиск
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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