В Вологде мужчина после ссоры с подругой разбил кулаком стекло игрового автомата

31.07.2022 [Общество]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, который разбил кулаком стекло игрового автомата в супермаркете на улице Сухонской.

«Прибывшие сотрудники Росгвардии в холле здания увидели мужчину, у которого были поранены руки. Гражданин, находившийся в состоянии опьянения, рассказал, что в торговом центре поругался со своей подругой и со злости разбил кулаком стекло игрового автомата», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардейцы оказали ему первую помощь и передали прибывшим на место происшествия медикам. После его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Сумма ущерба устанавливается.

Тэги: пьянка, ссора, повреждение имущества

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