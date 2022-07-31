В Вологде мужчина после ссоры с подругой разбил кулаком стекло игрового автомата

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, который разбил кулаком стекло игрового автомата в супермаркете на улице Сухонской.

«Прибывшие сотрудники Росгвардии в холле здания увидели мужчину, у которого были поранены руки. Гражданин, находившийся в состоянии опьянения, рассказал, что в торговом центре поругался со своей подругой и со злости разбил кулаком стекло игрового автомата», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардейцы оказали ему первую помощь и передали прибывшим на место происшествия медикам. После его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Сумма ущерба устанавливается.