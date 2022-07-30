В Череповце пьяных водителей будут искать с помощью квадрокоптеров

В Череповце для поиска пьяных водителей сотрудники ГИБДД будут использовать квадрокоптеры, сообщает официальный сайт города. Первый рейд с использованием дронов прошёл в городе 29 июля.

«Оператор поднимает квадрокоптер там, где находятся популярные места отдыха. Это пляжи, спуски к воде, дачные участки. С помощью камер мы получаем информацию о распитии спиртного. Если оттуда выезжают автомобили, останавливаем и проверяем состояние водителей», — рассказал cherinfo начальник городского отдела ГИБДД Николай Баёв

Во время рейда полицейские задержали нетрезвого пожилого мужчину на электросамокате, который ехал по Северному шоссе. Мощность его самоката составила 600 Ватт, что приравнивается к мопеду. На водителя составили протокол, а транспорт отправили на штрафстоянку. С места задержания пенсионера забрали родственники. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

«Для нас самое важное — профилактика, важно предупредить происшествие. Если водитель будет знать, что после отдыха на природе его могут проверить, он подумает, садиться за руль нетрезвым или нет», также отметил Николай Баёв.

Такие операции в городе будут проходить регулярно.