Череповецкий хоккеисты Павел Бучневич и Вадим Шипачёв примут участие в благотворительном матче

Воспитанники череповецкого хоккея Павел Бучневич и Вадим Шипачёв и другие известные хоккеисты примут участие в благотворительном матче, который состоится 30 июля.

«Ежегодное событие в мире хоккея — #arenaplayhockey снова собирает на одном льду лучших хоккеистов мира, чьей игрой наслаждаются миллионы болельщиков в Национальной и Континентальной хоккейных лигах. Всё ради помощи маленькому Елисею Артамонову, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга», — говорится в сообщении на сайте championat.com

Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на лечение мальчика. Начало матча в 16:00. В прямом эфире мероприятие можно посмотреть на канале «Хоккейный» и в онлайн-плеере «Наш спорт 22». Также любой желающий может помочь на сайте фонда Артемия Панарина.