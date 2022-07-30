В Вытегорском районе автомобиль «Ниссан» столкнулся с грузовиком: погиб водитель легковушки

В Вытегорском районе 49-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» погиб при столкновении с КамАЗом.

Авария произошла на 332 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» 29 июля около 14:00. По предварительной информации, «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель внедорожника скончался на месте от полученных травм.

Водителя КамАЗа и 55-летнюю пассажирку «Ниссана» госпитализировали с травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.