В Вологде проверили как автобус № 23 соблюдает график движения и маршрутное расписание

29.07.2022 [Общество]

Контроль провели представители Департамента городского хозяйства Вологды и депутат Гордумы Михаил Козырев. Поводом стали жалобы пассажиров на несоблюдение частным перевозчиком маршрута № 23 «Дальняя — Южный мкр».

Вологжане указали на то, что, следуя по Пошехонскому шоссе, водитель пропускает остановочный пункт «ТЦ Макси». Чтобы попасть к нему, нужно завернуть на ул. Ярославскую и, снова выезжая на Пошехонское шоссе, сделать «петлю». Отметим, что остановочный пункт «ТЦ Макси» на ул. Ярославской включен в состав промежуточных остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок №№ 23 «Дальняя — Южный мкр» (ИП Ковригина К.Е.) и 35 «6 мкр — ГРС» (ООО ПАТП-3», директор Ковригин Д. В.).

28 июля ревизоры провели контроль соблюдения графика и маршрута автобусами № 23 в период с 9.00 до 10.00. Пассажиропоток в этот временной промежуток ниже среднего уровня, составляет примерно 20-30%.

«На округе были жалобы, связанные с тем, что общественный транспорт не поворачивает с Пошехонского шоссе на Ярославскую к торговому центру, а проезжаем прямо по Пошехонскому шоссе. За время нашего контрольного мероприятия было зафиксировано четыре автобуса, следующих по маршруту № 23, которые соблюдают график. Все автобусы заворачивали на ул. Ярославскую, не было выявлено нарушений», — рассказал член депутатского объединения «Единой России» в Вологодской городской Думе Михаил Козырев.

Интервал движения автобусов на остановочном пункте составил 16-20 минут, что соответствует расписанию. За весь период рейда в общественный транспорт маршрута № 23 на остановке у ТЦ сели три человека, вышли двое.

«Да, пассажиров на этой остановке на ул. Ярославской всегда мало, иногда никого нет. Но мы всегда заезжаем», — признается водитель автобуса № 23 Иван.

По словам проверяющих, движение транспортных средств на маршруте № 23 осуществлялось по установленному реестром маршрутов регулярных перевозок пути следования транспортного средства и расписанию регулярных перевозок.
 

«Возможно тем, кто обращался к нам с жалобами на работу маршрута, попался менее ответственный водитель, который не стал заезжать на Ярославскую. Перевозчику указано провести разбирательство с данным водителем. Надеемся, такое больше не будет повторяться. Мы проводим выходы на маршруты систематически, когда поступают жалобы, мы на них реагируем. Выходим именно на тот маршрут, где есть обращения или информация через соцсети, контролируем движение и количество автобусов. Есть ли опоздание или нет. И если выявляются факты сбоя, мы информируем перевозчика, направляем ему предостережение», — прокомментировал начальник Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

А запланированные рейсы по маршруту № 35 не были выполнены. Как утверждают местные жители, автобус ходит на ул. Ярославскую с большими перебоями, хотя интервал движения и так составляет 30 минут.

«Мне надо было один раз ехать на 35-м в поликлинику № 1, так я час простояла. А на Пошехонское шоссе идти мне тяжело, мне 85 лет. Я вообще подумала, что 35 автобус отменили, но как только спустилась вниз, на Пошехонское шоссе, сразу пришел 35-й, и я поехала», — поделилась переживаниями вологжанка Галина Новожилова.

Маршрут № 35 обслуживает ООО «ПАТП-3» с 21 октября 2017 года по 21 октября 2022 года. Кстати, это единственный маршрут, который это транспортное предприятие обслуживает в Вологде. Как рассказали в Департаменте городского хозяйства, перевозчик не намерен продлевать действие свидетельства по указанному маршруту из-за низкого пассажиропотока. Администрация будет искать пути выхода из ситуации.

Добавим, в скором времени в Вологде планируется организовать единую диспетчерскую службу, куда все муниципальные и частные перевозчики, согласно ФЗ № 220 ФЗ («Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»), обязаны будут передавать информацию для отслеживания их автобусов в системе ГЛОНАСС. Тогда все нарушения будут видны наглядно.

 

Тэги: автобусы, расписание

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