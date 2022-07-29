Лисицинский карьер может стать курортом

29.07.2022 [Общество]

В развитие территории Лисицинского карьера в Вологодском районе планируют вложить несколько десятков миллионов рублей. Об этом рассказал глава Вологодского района Сергей Жестянников.

«Путь от идеи до ее воплощения иногда бывает довольно долгим. Одна из таких историй у нас — благоустройство Лисицинского карьера. Уже давно прорабатываем эту тему. Водоем популярный не только среди жителей района, но и города. Запрос на создание здесь полноценного места отдыха — огромный. Знаю. Понимаю. Дожму во что бы то ни стало Кстати, есть о чем рассказать. Наконец-то появился реальный план действий. А именно. Планируем здесь масштабный инвестпроект с суммой вложений в несколько десятков миллионов. Инвестор есть. Предварительная концепция готова. В эту работу включился также начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев. И, конечно, давно ратуют за благоустройство представители Федерации подводного спорта России. Выехали с ними на место», — написал глава района.

На Лисицинском карьере планируют организовать пляж со спасательным постом, подводный парк для дайвинга, спортивные площадки, парковку. Но главное — развивать территорию в комплексе. То есть не ограничиваться просто зоной отдыха. Но также открыть небольшие кафе, например. В общем, берем курс на мини-курорт. Сейчас идет процедура согласования всех необходимых документов. Потом инвестор сможет начать строительство. 

Фото Сергей Жестянников

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