Перевозчик грузов DHL прекращает работу в России

29.07.2022 [Общество]

Компания по доставке грузов DHL с 1 сентября прекращает работу в России. При этом грузы за границу россияне смогут отправлять. Информация об этом появилась на сайте компании.  

«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО „ДХЛ Интернешнл“, было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», — сообщили в компании.

Представители компании уточнили, что все договоры, составленные до 31 августа, будут исполнены в срок.

Российское подразделение АО «ДХЛ Интернешнл» не сможет работать с начала осени из-за отключения от информационной системы материнской компании. Как говорится в сообщении, российские клиенты не смогут размещать заявки на отправку грузов по России на сайте компании.

Тэги: санкции, перевозка грузов

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