Житель Вологды покорил Эльбрус

Преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН РФ Александр Шекалов взошёл на Эльбрус.

«В составе туристической группы вологжанин прошёл обязательную подготовку и акклиматизацию. Команда вышла на штурм в 20 часов 20 минут 24 июля 2022 года. В полной экипировке по снегу туристы поднимались девять часов. В условиях нехватки кислорода группа научилась правильно передвигаться, работать с ледорубами и другим альпинистским снаряжением», — сообщает пресс-служба ВИПЭ ФСИН.

«Это было настоящее приключение! Я впервые пошёл в горы и не представлял, что будет так сложно. Когда поднялся выше облаков, решил, что обязательно поднимусь на вершину. И вот спустя девять часов я на той самой высоте – 5 642 метра над уровнем моря. Когда стоишь на самой высокой точке России и Европы, от восторга захватывает дух. Победу я посвятил памяти своего отца Павла Евгеньевича Шекалова», - говорит Александр.