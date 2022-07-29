Житель Вологды покорил Эльбрус

29.07.2022 [Общество]

Преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН РФ Александр Шекалов взошёл на Эльбрус.

«В составе туристической группы вологжанин прошёл обязательную подготовку и акклиматизацию. Команда вышла на штурм в 20 часов 20 минут 24 июля 2022 года. В полной экипировке по снегу туристы поднимались девять часов. В условиях нехватки кислорода группа научилась правильно передвигаться, работать с ледорубами и другим альпинистским снаряжением», — сообщает пресс-служба ВИПЭ ФСИН.

«Это было настоящее приключение! Я впервые пошёл в горы и не представлял, что будет так сложно. Когда поднялся выше облаков, решил, что обязательно поднимусь на вершину. И вот спустя девять часов я на той самой высоте – 5 642 метра над уровнем моря. Когда стоишь на самой высокой точке России и Европы, от восторга захватывает дух. Победу я посвятил памяти своего отца Павла Евгеньевича Шекалова», - говорит Александр.

Победу он посвятил памяти своего отца Павла Шекалова

 

Тэги: Эльбрус

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