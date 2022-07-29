Лекция на тему «Секреты цвета» пройдет в Вологде 2 августа

29.07.2022 [Культура]

Лекция на тему «Секреты цвета» состоится 2 августа в Вологде в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

– Вы знаете, что у цвета есть свои законы? Их знание помогает создавать удивительные творения в разных сферах: дизайн, мода, живопись. С точки зрения психологии восприятия визуальной среды, вначале мы воспринимаем ЦВЕТ, потом объемы, затем детали, – рассказывают организаторы мероприятия.

Прочтет лекцию Мария Васильева, дизайнер интерьера, доцент кафедры архитектуры. Она расскажет про основные теории цвета и как правильно пользоваться цветовым кругом Иттена; о роли цвета в интерьере; о цветовых сочетаниях и сочетаниях контрастов; про удобные цветовые схемы поиска гармонии; про хитрости цвета; про цвета, которые не стоит сочетать, и ошибки при выборе цвета.

Начало лекции 2 августа в 18:30 в Областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Ульяновой, 1, 3-й этаж. 

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: коллекция, архитектура, дизайн

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом

Похожие новости

Алексей Лебедев из Коноши привез в Вологду коллекцию раритетных лыж

Самые старинные лыжи из его коллекции — лыжи, сделанные еще в 1907 году

1345
0

«Он показал мне картину, и я подумал, что такого совпадения просто не может быть» 

"Я был поражен, увидев работу, и подумал, что такого совпадения быть не может. Спросил, знает ли он название места, которые изобразил. Художник ответил, что это так далеко на севере, что название места мне ни о чем не скажет. Тогда я пошел в коридор, взял из куртки паспорт и показал хозяину квартиры. И тут пришла очередь удивиться моему собеседнику".

14044
3

«Это может быть ошибкой»: коллекционер из Вологды об арт-объекте с гармонью

Жителю Вологды подарили гармонь, которая могла принадлежать Николаю Рубцову

 

6095
0

Евгений Ройзман приедет в Вологду на семинар «Музей и коллекционеры»

Межрегиональный научно-практический семинар «Музей и коллекционеры: историческая ретроспектива и современный этап» пройдет 18-19 сентября в Вологодском государственном музее-заповеднике

2706
0

Выставка космических значков работает в Вологодской городской думе

На ней представлены полторы тысячи экспонатов из частной коллекции вологжанина Андрея Лаппо

2780
2

Геолог Анатолий Назаров подарил Кирилловскому району коллекцию минералов

Коллекцию минералов из сверхглубокой скважины преподнес в дар Кирилловскому эколого-культурному центру профессиональный геолог Анатолий Назаров. Скоро уникальные камни смогут увидеть все желающие.

1331
0

Пенсионеру в Вологодской области вернут арсенал оружия

Оно оказалось непригодным для выстрелов.

1722
0

В Череповце коллекцию усадьбы Гальских пополнили предметы приданого

В действующей экспозиции усадьбы появились пеньюар, свадебные подзоры с семейной монограммой, манишка

2181
0

Похищенная в Вологодской области икона нашлась у московского коллекционера

Икона была украдена 6 лет назад из храма Иоанна Предтечи в деревне Никольская Верховажского района

2949
0

Рут Майер подарит вологодскому музею кружево XVIII века

 Кружево XVIII века станет очередным подарком, который преподнесет Вологде госпожа Рут Шайдэггер-Майер. В выходные в Музее кружева состоится презентация ее нового дара - альбома с образцами тканей, который датируется 1793 годом

2275
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области 12-14 августа
Перевозчик грузов DHL прекращает работу в России
Глава Судского поселения разместила в открытом доступе свое фото в бейсболке с символикой каннабиса
Житель Вологды покорил Эльбрус
Лекция на тему «Секреты цвета» пройдет в Вологде 2 августа
В Соколе мужчина напал с ножом на работницу офиса микрозаймов и украл у неё 30 тысяч рублей
В Шексне из-за грозы в Центральной районной больнице вырубило флюорограф
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1435
0
28.07.2022 [БлогоVO]

Наш Дедушка Мороз был в центре внимания сначала набережной Санкт-Петербурга, а потом и на палубе МРК «Великий Устюг»

456
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

156
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика