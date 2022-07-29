Лекция на тему «Секреты цвета» пройдет в Вологде 2 августа

Лекция на тему «Секреты цвета» состоится 2 августа в Вологде в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

– Вы знаете, что у цвета есть свои законы? Их знание помогает создавать удивительные творения в разных сферах: дизайн, мода, живопись. С точки зрения психологии восприятия визуальной среды, вначале мы воспринимаем ЦВЕТ, потом объемы, затем детали, – рассказывают организаторы мероприятия.

Прочтет лекцию Мария Васильева, дизайнер интерьера, доцент кафедры архитектуры. Она расскажет про основные теории цвета и как правильно пользоваться цветовым кругом Иттена; о роли цвета в интерьере; о цветовых сочетаниях и сочетаниях контрастов; про удобные цветовые схемы поиска гармонии; про хитрости цвета; про цвета, которые не стоит сочетать, и ошибки при выборе цвета.

Начало лекции 2 августа в 18:30 в Областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).

