В Шексне из-за грозы в Центральной районной больнице вырубило флюорограф

В Шексне из-за грозы в ЦРБ сломался флюорограф.

В редакцию районно газеты «Звезда» обратились пациенты ЦРБ с просьбой рассказать, отчего на данный момент в поликлинике не работает флюорограф?

«Как нам пояснили в администрации ЦРБ проблема возникла неожиданно, после грозовых осадков на прошлой неделе. После скачка напряжения аппарат вышел из строя он был направлен поставщику, который, в свою очередь, обратился на завод изготовитель. Обычно такие вопросы решаются оперативно и можно надеяться, что запчасти придут в начале августа», — пишет издание.

Рентген в ЦРБ сейчас также не работает, потому что демонтирован, поскольку сейчас поступил цифровой комплекс и его установка начнется с 1 августа. Пока используется переносной аппарат для рентгеновских снимков.