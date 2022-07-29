В Шексне из-за грозы в Центральной районной больнице вырубило флюорограф

29.07.2022 [Общество]

В Шексне из-за грозы в ЦРБ сломался флюорограф. 

В редакцию районно газеты «Звезда» обратились пациенты ЦРБ с просьбой рассказать, отчего на данный момент в поликлинике не работает флюорограф?

«Как нам пояснили в администрации ЦРБ проблема возникла неожиданно, после грозовых осадков на прошлой неделе. После скачка напряжения аппарат вышел из строя он был направлен поставщику, который, в свою очередь, обратился на завод изготовитель. Обычно такие вопросы решаются оперативно и можно надеяться, что запчасти придут в начале августа», — пишет издание.

Рентген в ЦРБ сейчас также не работает, потому что демонтирован, поскольку сейчас поступил цифровой комплекс и его установка начнется с 1 августа. Пока используется переносной аппарат для рентгеновских снимков.

Тэги: флюорография, гроза

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