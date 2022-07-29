Филиал Кирилло-Белозерского музея планируется открыть в Вытегре на базе местного краеведческого музея. Сотрудники филиала будут заниматься двумя историческими объектами: деревянной церковью Богоявления в селе Палтога и деревянной Ильинской церковью на Саминском погосте.

Об этом на днях в интервью рассказал директор музея Михаил Шаромазов.

Дело в том, что оба этих древних храма уже относятся к Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику, несмотря на то, что находятся на территории другого района.

Как именно будет выглядеть новый филиал и будут ли набирать новый штат, пока не известно. Сообщается, что, скорее всего, сотрудники районного музея станут сотрудниками федерального, а старинные церкви – Богоявления и Ильинская – станут туристическими объектами, куда туристов будут возить на организованные экскурсии.

Шатровая Ильинская церковь на Саминском погосте, построенная в 1692–1702 годах, считается лучшим и самым древним из сохранившихся деревянным памятников Вологодской области.

– С деревянной церковью Илии Пророка на Саминском погосте связана одна поистине удивительная история. В свое время при ее обследовании под слоем краски на стене реставраторы обнаружили изображения, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника. – Выяснилось, что церковный иконостас не был разобран – его попросту закрасили. По сути, это решение спасло иконы, среди которых находились произведения прионежских и суздальских мастеров первой половины 17-18 столетий. Сейчас они хранятся в Вытегорском краеведческом музее.

Церковь Богоявления была построена неподалеку от Онежского озера в селе Палтога Вытегорского района в 1733 году. Известный реставратор Игорь Грабарь говорил про этот храм: