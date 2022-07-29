Филиал Кирилло-Белозерского музея планируется открыть в Вытегре

29.07.2022 [Культура]

Филиал Кирилло-Белозерского музея планируется открыть в Вытегре на базе местного краеведческого музея. Сотрудники филиала будут заниматься двумя историческими объектами: деревянной церковью Богоявления в селе Палтога и деревянной Ильинской церковью на Саминском погосте.

Об этом на днях в интервью рассказал директор музея Михаил Шаромазов.

Дело в том, что оба этих древних храма уже относятся к Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику, несмотря на то, что находятся на территории другого района.

Как именно будет выглядеть новый филиал и будут ли набирать новый штат, пока не известно. Сообщается, что, скорее всего, сотрудники районного музея станут сотрудниками федерального, а старинные церкви – Богоявления и Ильинская – станут туристическими объектами, куда туристов будут возить на организованные экскурсии.

Шатровая Ильинская церковь на Саминском погосте, построенная в 1692–1702 годах, считается лучшим и самым древним из сохранившихся деревянным памятников Вологодской области. 

– С деревянной церковью Илии Пророка на Саминском погосте связана одна поистине удивительная история. В свое время при ее обследовании под слоем краски на стене реставраторы обнаружили изображения, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника. – Выяснилось, что церковный иконостас не был разобран – его попросту закрасили. По сути, это решение спасло иконы, среди которых находились произведения прионежских и суздальских мастеров первой половины 17-18 столетий. Сейчас они хранятся в Вытегорском краеведческом музее.

Церковь Богоявления была построена неподалеку от Онежского озера в селе Палтога Вытегорского района в 1733 году. Известный реставратор Игорь Грабарь говорил про этот храм:

– Церковь является любопытным памятником, где новые формы уже нашли применение. В завершении повторен четверик основания, восьмискатное покрытие каждого объема в отдельности. На месте щипцов поставлены бочки, увенчанные главами. Это намного увеличило живописные качества архитектуры церкви, родственной по своей архитектуре Преображенской церкви погоста Кижи».

Тэги: храмы, деревянное зодчество, музей, Кирилло-Белозерский музей

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом

Похожие новости

Еще одну копию фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи обнаружили в одном из храмов Вологды

Сейчас она полуоткрыта для всех

645
0

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

Волонтерское движение «Вереница», которое занимается спасением деревянных памятников Русского Севера в этом году продолжает восстанавливать храм 1767 года постройки в деревне Чистый Дор Кирилловского района

2973
0

Продолжается набор волонтеров на реставрацию старинных деревянных храмов Русского Севера

Участникам летних экспедиций оплачивается проезд и питание

1579
0

Фотографии самых известных храмов, церквей и монастырей Вологодской области можно увидеть в Доме Левашова

Вход на выставку свободный

780
0

О роли монастырей и храмов в жизни Вологодчины расскажут 24 марта в библиотеке имени Бабушкина

Здесь пройдут православные краеведческие чтения

907
0

Вологодский губернатор попросил жителей отказаться от посещения храма в Рождество из-за коронавируса

"Пожалуйста, останьтесь дома! Поберегите себя, - отметил Кувшинников

1888
0

Храм в деревне Боровина Верховажского района помогают реставрировать промышленные альпинисты

Этим летом за неделю маляры-альпинисты заштукатурили и побелили основание купола двухсотлетней церкви, а также покрасили его изнутри

1313
0

В Вологодской области возродят два мужских монастыря

Это Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь в Вологодском районе и Нило-Сорская пустынь под Кирилловым

4441
0

В Череповце на территории цеха по производству аммиака построили часовню

Часовня возведена на средства "Фосагро"

1637
0

Церковь Ильи Пророка в Белозерске нуждается в срочной реставрации

Памятник федерального значения XVII века может быть утрачен

3819
0

Черный параллелограмм на церкви под Тотьмой оказался вымыслом

Мы попросили местных жителей сфотографировать церковь, и оказалось, что никакой фигуры там нет

6175
4

В Сокольском районе рухнул храм, построенный в начале 19 века

Это уникальный памятник русской архитектуры - храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в стиле барокко между 1805 и 1812 гг.

7505
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области 12-14 августа
Перевозчик грузов DHL прекращает работу в России
Глава Судского поселения разместила в открытом доступе свое фото в бейсболке с символикой каннабиса
Житель Вологды покорил Эльбрус
Лекция на тему «Секреты цвета» пройдет в Вологде 2 августа
В Соколе мужчина напал с ножом на работницу офиса микрозаймов и украл у неё 30 тысяч рублей
В Шексне из-за грозы в Центральной районной больнице вырубило флюорограф
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1435
0
28.07.2022 [БлогоVO]

Наш Дедушка Мороз был в центре внимания сначала набережной Санкт-Петербурга, а потом и на палубе МРК «Великий Устюг»

456
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

156
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика