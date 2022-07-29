Новое оборудование поступило в Детско-юношеский центр «Единство» в Вологде

29.07.2022 [Общество]

Новое оборудование закупили в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря этому в новом учебном году ДЮЦ «Единство» сможет дополнительно принять еще 750 учеников. Современную технику будут использовать для обучения по четырём новым образовательным программам. Специалисты Администрации города Вологды посетили центр дополнительного образования и проверили качество оборудования.

«Создание новых мест для реализации программ дополнительного образования — знаковый и масштабный проект. Сегодня у нас эффективно работают IT-Сube, „Кванториум“. В прошлом году во Дворце творчества детей и молодежи, во всех его структурных подразделениях, были созданы дополнительные места для 2244 обучающихся. Это увеличивает охват детей дополнительными общеобразовательными программами, повышает доступность допобразования, позволяет обновить его содержание, методы и технологии. Это комплексный проект, который позволяет получить значимые результаты и создать условия ребятам для будущего профессионального самоопределения», — прокомментировала руководитель отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации Вологды Ольга Бандяк.

В новом учебном году в Детско-юношеском центре «Единство» откроется 125 дополнительных мест, на которых смогут обучаться 750 детей по четырем новым программам: «Промышленная робототехника», «MADE WITH UNITY виртуальная реальность», «Практическая экология в проектах» и «Профориентационный навигатор». Это стало возможным благодаря федеральному и областному финансированию в размере 1,5 млн рублей, на которые было закуплено новое оборудование.

Так, по направлению «Промышленная робототехника» ребята смогут использовать в своем обучении учебно-лабораторный манипуляционный РТК. Роботизированный манипулятор позволит выполнять 3D-печать, лазерную гравировку, перемещение объектов, рисунки. Он позволяет изучать применение роботизированных манипуляторов, разработку автоматизированных систем, работу с различными инструментами и языками программирования.

Благодаря новой VR-системе для ребят теперь будет доступна и организация VR-пространства. Для этой работы центр закупил VR-шлем, семь компьютеров, наушники и ноутбуки. Для работы в направлении «Практическая экология в проектах» появились зеркальный фотоаппарат, объектив и новый ноутбук. С помощью гаджетов дети смогут снимать исследуемые объекты на камеру и анализировать их.

«Эти программы совершенно новые для нашего центра. Чтобы их реализовать, наши педагоги и методисты прошли дополнительное обучение. Такое современное оборудование позволит детям осваивать новые направления деятельности, профессии будущего. На обучение по новым программам может записаться любой желающий ребенок. Запись ведется через портал персонифицированного дополнительного образования, можно обратиться и непосредственно в учреждение», — рассказала руководитель ДЮЦ «Единство» Наталья Шадрина.

Добавим, что сейчас в Детско-юношеском центре «Единство» занимаются более 1700 детей. Открыть дополнительные места — поручение Мэра Вологды Сергея Воропанова, которое он дал во время Публичного отчета. К новому учебному году в образовательном учреждении также провели косметические ремонты в учебных классах.

Тэги: допобразование, образование
Фото администрация города Вологды

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