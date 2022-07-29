В Бабаевском районе в реке нашли тело пропавшего пенсионера

29.07.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе в реке Колпь нашли тело пропавшего пенсионера. Проверку по факту гибели мужчины проводят следователи.

По версии следствия, погибший — 73-летний житель посёлка Тимошкино — не появлялся дома с 26 июля. Соседи мужчины заявили об этом в правоохранительные органы.

«В ходе поисковых мероприятий, 28.07.2022 вечером тело данного мужчины в одежде обнаружили в реке Колпь в 1,5 км от населенного пункта. Следователи СКР выехали на место происшествия и при осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружили», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для определения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: пенсионер, поиски, гибель человека, проверка, следователи
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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