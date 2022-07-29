Аптекарский огород воссоздают у дома Верещагиных в Череповце

Аптекарский огород воссоздают в парке дома-музея Верещагиных в Череповце.

– На еще недавно пустующей территории в дальней части парка дома-музея Верещагиных мы оборудовали грядки, установили шпалеры для винограда, посадили овощи и лекарственные травы, плодовые и бордюрные кустарники, цветник с однолетними и многолетними растениями, яблони на штамбах, – сообщают сотрудники Череповецкого музейного объединения.

Подобные аптекарские огороды существовали раньше в приусадебных парках. Эти растения люди использовали для лечения различных болезней. Такой огород был и рядом с домом Верещагиных в Череповце.

Проект создания аптекарского огорода стал одним из победителей конкурса грантов «Череповец, Включайся» компании «Северсталь» и Агентства Городского Развития в марте этого года. На реализацию проектов победителям было дано пять месяцев. До 31 августа получатели грантов должны отчитаться по воплощенным в жизнь проектам.

– Компания «Северсталь» несколько лет назад поддержала реализацию проекта «Верещагинский квартал», тогда был благоустроен парк, сквер, отремонтирован фасад деревянного здания, а каменный дом с новой экспозицией откроется после капитального ремонта уже в сентябре. Идея воссоздания аптекарского огорода — логичное продолжение планомерной работы по восстановлению историко-культурной среды музея, – сообщается на странице Мемориального дома-музея Верещагиных.

Заведующая домом-музеем Верещагиных Анна Алямовская рассказала, что огород в усадьбе содержала матушка Василия Верещагина Анна Николаевна. Музейщики давно мечтали восстановить его в парке. Конструктив разработала ландшафтный дизайнер Екатерина Хозова. Растения для посадок она подбирала согласно историческим источникам. Теперь здесь растут котовник, тысячелистник, монарда, разные виды мяты, лабазник и другие растения. Редкие саженцы удалось найти в питомнике Центра благоустройства и озеленения «Северстали», другими поделились друзья музея и волонтеры.

– В планах пересадить сюда смородину и малину, которые уже растут в парке, и высадить туи — они станут живой изгородью, которая закроет хозплощадку, — рассказала Екатерина.

Сотрудники музея говорят, что в реализации проекта приняли участие 152 волонтера.

В новом аптекарском огороде планируют проводить музейные занятия и экскурсии.