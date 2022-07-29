Алексей Канаев оказался депутатом, который чаще всего голосует «ЗА» при рассмотрении различных вопросов в Госдуме

29.07.2022 [Политика]

Центр политической конъюнктуры проанализировал, как депутаты отработали весеннюю сессию 2022 года. И выяснил, какие депутаты Госдумы чаще всего голосую "За" при рассмотрении законопроектов. 

«Вторая сессия новой Думы должна была пройти спокойно. В рамках первой осенней сессии были распределены руководящие позиции, все формальные вопросы разрешены, а новые депутаты разобрались в Регламенте и нюансах работы нижней палаты парламента. Однако обострение внешнеполитической обстановки и повышение интенсивности принятия решений во внутренней политике отразились и на работе депутатов. Количество обсуждаемых вопросов увеличилось, времени на принятие решений стало меньше, а условия среды повысили значимость результатов поименного голосования», — сообщают в центре.

В весеннюю сессию 2022 года депутаты провели 36 пленарных заседаний и проголосовали по 1912 вопросам. Несмотря на то, что в весеннюю сессию 2022 года было проведено меньше пленарных заседаний, депутаты смогли проголосовать по значительно большему числу вопросов, чем обычно.

«Шоковый характер работы Госдумы отразился и на интенсивности принимаемых решений. Руководство нижней палаты парламента не смогло распределить нагрузку равномерно по месяцам. Наиболее продуктивным стал июнь, тогда парламентарии провели 638 голосования. При этом в июне прошло и больше всего пленарных заседаний — 10. Депутаты стали чаще голосовать за принятие тех или иных законопроектов. Доля голосов „ЗА“ в сравнении с осенней сессией 2021 года выросла практически на 14 п. п., с 61,91% до 75,88%. При этом доля голосов „ПРОТИВ“ снизилась с 2,37% до 1,41%. Снизилось и число случаев, когда депутаты не принимают участие в голосовании (в силу отсутствия на пленарном заседании или по причине нежелания голосовать „ЗА“ или „ПРОТИВ“), с 35,27% до 21,91%.», — говорится в исследовании ЦПК.

Там отмечают, что консолидация результатов голосований достигается не за счет какой-то одной из фракций, абсолютно все парламентские партии стали чаще голосовать «ЗА».

В рейтинге депутатов, чаще других голосующих «ЗА», наибольшая плотность результатов. Разница между 1 и 54 местом всего лишь 0,78%. Первое место занимает Алексей Канаев, на втором — Виталий Бахметьев, на третьем — Мурат Хасанов.

Чаще всего «ПРОТИВ» по-прежнему голосуют депутаты от КПРФ, первые 39 мест рейтинга занимают коммунисты. На первом месте — Вячеслав Мархаев, на втором — Михаил Матвеев, третье занимает Анастасия Удальцова, однако она приняла участие лишь в 4 из 36 пленарных заседаний, поэтому окончательные выводы о позиционировании Удальцовой в Госдуме пока рано.

Валентина Артамонова, которая представляет в Госдуме Вологодскую область также как Алексей Канаев, оказалась на шестой строчке рейтинга ЦПК.

Тэги: законопроекты, законы. Госдума

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