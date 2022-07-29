В Кирилловском районе в сарае нашли тело 28-летнего мужчины

В Кирилловском районе следователи проводят проверку по факту гибели 28-летнего местного жителя. Тело погибшего было обнаружено в сарае в селе Никольский Торжок.

«При осмотре места происшествия следователи СКР зафиксировали факт использования погибшим в ходе хозяйственных работ лебедки, подвижная часть которой контактировала с кабелем, находившимся под напряжением, изоляция которого была повреждена», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.