В Кирилловском районе в сарае нашли тело 28-летнего мужчины

29.07.2022 [Происшествия]

В Кирилловском районе следователи проводят проверку по факту гибели 28-летнего местного жителя. Тело погибшего было обнаружено в сарае в селе Никольский Торжок.

«При осмотре места происшествия следователи СКР зафиксировали факт использования погибшим в ходе хозяйственных работ лебедки, подвижная часть которой контактировала с кабелем, находившимся под напряжением, изоляция которого была повреждена», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: гибель человека, ударило током, проверка, следователи
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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