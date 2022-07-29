У Вологды и Череповца появились дополнительные ортофотопланы

Единая электронная картографическая основа пополнена ортофотопланами Вологды и Череповца.

По информации ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», в состав Единой электронной картографической основы включены цифровые ортофотопланы на территории городов Вологды и Череповца Вологодской области в масштабе 1:2 000.

«Ознакомиться с данной информацией возможно на федеральном портале пространственных данных (ФППД) в разделе „Сведения единой электронной картографической основы“. Для получения картографического материала необходимо пройти регистрацию в личном кабинете ФППД и заполнить заявление, указав вид и способ предоставления данных», — сообщила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии, кадастровой оценки недвижимости Управления Наталья Богомолова.

Ортофотоплан — это фотографический план местности на точной геодезической основе, полученный путём аэрофотосъёмки с последующим преобразованием аэроснимков в ортогональную проекцию (вид сверху вертикально вниз) с устранением искажений аэроснимка. Цифровые ортофотопланы применяются как готовые фотодокументы местности (например, для ориентирования на местности или привязки объектов к заданной системе координат), а также в качестве основы для топографических карт.