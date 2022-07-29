Две женщины пострадали при пожарах в Вологодском районе за сутки

29.07.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе 28 июля произошло два пожара, в которых пострадали две женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании на улице Набережной в деревне Поповка поступило в 12:50. Загорелся одноэтажный частный деревянный дом. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавшая — 48-летняя женщина — получила ожоги плеч и рук второй степени. Она отказалась от госпитализации. Предварительная причина происшествия — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

Сообщение о втором пожаре в СНТ «Берёзка-3» поступило в 13:25. Загорелась частная деревянная баня. 81-летняя женщина получила ожоги ног первой и второй степени. Пенсионерку отвезли в больницу. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность печи.

Тэги: пожар, пострадавшие, ожоги
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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