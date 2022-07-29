163 здания остались без воды в Череповце после гидравлических испытаний

В Заречье Череповца 163 здания остались без горячей воды после гидравлических испытаний, из низ 32 жилых дома.

«Газпром теплоэнерго Вологда» пытается устранить проблемы.

В12-ти жилых домах обнаружены утечки на сетях. В семи зданиях ведется реконструкция тепловых сетей, для этих домов ведется монтаж временной схемы теплоснабжения. Еще 13 зданий отключены в связи с проведением планового капремонта участка теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Горячая вода в домах будет появляться по мере устранения разрывов и подключения к временной схеме теплоснабжения.