163 здания остались без воды в Череповце после гидравлических испытаний

29.07.2022 [Общество]

В Заречье Череповца 163 здания остались без горячей воды после гидравлических испытаний, из низ 32 жилых дома.

«Газпром теплоэнерго Вологда» пытается устранить проблемы.

В12-ти жилых домах обнаружены утечки на сетях. В семи зданиях ведется реконструкция тепловых сетей, для этих домов ведется монтаж временной схемы теплоснабжения. Еще 13 зданий отключены в связи с проведением планового капремонта участка теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Горячая вода в домах будет появляться по мере устранения разрывов и подключения к временной схеме теплоснабжения.

Тэги: горячая вода

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке

Похожие новости

Под вопросом своевременное включение горячей воды в Южном районе Вологды

Об этом сегодня в ходе эфира сообщил мэр Сергей Воропанов

2131
0

В Вологде утвердили план отключения горячей воды на лето

Некоторые районы отключат от горячей воды уже в мае

3694
0

Второй день без отопления и горячей воды остаются жители нескольких домов в Соколе

Причиной стал прорыв на магистральном трубопроводе

2471
0

Жителям домов в центре Вологды пообещали вернуть горячую воду 26 августа

В некоторых домах ее ждут уже второй день

2015
0

Жителям Кадуйского поселка включили горячую воду после вмешательства прокуратуры

Воду отключили из-за ремонта, но работы вели больше месяца, а жителей должным образом о происходящем не информировали

2123
0

В Череповце отключения горячей воды перенесли на июнь

График отключений изменили после обращений жителей Индустриального района, в котором воду отключают первым

4591
0

Отключения горячей воды в Вологде из-за коронавируса перенесли на конец мая

Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов

5275
1

Жителям дома №5 по улице Пригородной в Вологде спустя несколько месяцев отключения вернули горячую воду

После многочисленных жалоб управляющая компания все-таки починила бойлер в доме

1158
0

Областные власти проверят, почему в доме №5 по улице Пригородной в Вологде несколько месяцев нет горячей воды

По словам замгубернатора Антона Стрижова, управляющая компания обязана привести в порядок водоподогрев

2050
0

В Центральном микрорайоне Вологды горячую воду летом опять отключат на месяц

В остальных микрорайонах городах период отключения составит от нескольких дней до трех недель.

5209
0

В Центральном и Южном микрорайонах Вологды горячую воду отключат на месяц

Администрация Вологдыопубликовала график отключения горячей воды в микрорайонах города.

8428
1

Горячая вода в квартирах домов центральной части Вологды не появилась в срок из-за дефектов труб

Об этом рассказали в городской администрации

3977
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

40 погибших: по российской тюрьме с военнопленными ВСУ нанесен ракетный удар
Вологодского льна становится все меньше
Аптекарский огород воссоздают у дома Верещагиных в Череповце
Алексей Канаев оказался депутатом, который чаще всего голосует «ЗА» при рассмотрении различных вопросов в Госдуме
В Кирилловском районе в сарае нашли тело 28-летнего мужчины
У Вологды и Череповца появились дополнительные ортофотопланы
Две женщины пострадали при пожарах в Вологодском районе за сутки
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1427
0
28.07.2022 [БлогоVO]

Наш Дедушка Мороз был в центре внимания сначала набережной Санкт-Петербурга, а потом и на палубе МРК «Великий Устюг»

422
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

99
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика