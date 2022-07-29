Главный тренер «Вологды-Чевакаты» Виктор Данилов продлил контракт с клубом

29.07.2022 [Спорт]

Главный тренер «Вологды-Чевакаты» Виктор Данилов продлил контракт с клубом.

30-летний специалист возглавил команду по ходу минувшего сезона, после того как её покинул серб Младан Манойлович и при нем вологжанки финишировали на 5 месте в Суперлиги 1.

«Для меня новый сезон начался практически сразу после завершения прошлого. Началось планомерное формирование обновленной команды, сопутствующий этому анализ и дальнейшее планирование. Удалось поработать индивидуально с игроками, в том числе, и из нашей команды, провести баскетбольный лагерь Black Bears Camp в Санкт-Петербурге», — сказал Виктор Данилов.

Так же «Вологда-Чеваката» объявил о подписании контракта с защитником гродненской «Олимпии», Анастасии Сущик.

Анастасия — серебряный призёр чемпионата Европы 3Х3 U18, бронзовый призёр II Европейских Игр-2019, чемпион и серебряный призёр чемпионата Республики Беларусь, обладатель Кубка Беларуси, серебряный и бронзовый призёр Кубка Беларуси.

Тэги: «Вологда-Чеваката»

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