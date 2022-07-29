В Бабаево из-за грозы часть города осталась без электричества

В Бабаево после шторма часть города осталась без электричества.

«Электрики до самой ночи продолжали работу по устранению последствий урагана и сегодня с раннего утра вновь приступили к восстановлению электролиний. По информации ЕДДС без света на текущий момент остаëтся часть улиц ЛПХ и улица Урицкого, поступают звонки с Чкалова и Кирова с сообщениями о том, что в некоторых домах нет электричества, плохое напряжение в микрорайоне Колпино. Сегодня в помощь приезжает бригада электриков из Кадуя и специалисты из Череповца», — сообщил глава Бабаевского района Юрий Парфенов.