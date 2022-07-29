В Ярославской области оправдали капитана баржи, при крушении которой погибли два матроса

29.07.2022 [Общество]

Ярославский областной суд вынес оправдательный апелляционный приговор капитану баржи, при крушении которой погибли два матроса, сообщает «Комсомольская правда — Ярославль».

По данным издания, трагедия произошла 28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище. Баржа перевозила металлолом из Череповца в Нижний Новгород. Судно опрокинулось из-за течи. Пятерым членам команды удалось спастись. Оба погибших — жители Рыбинска. Сумма имущественного ущерба составила 76 миллионов рублей.

Следствие длилось около полутора лет. В апреле 2022 года капитан баржи был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которые повлекли смерть двух человек и причинение крупного ущерба. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии-поселения.

22 июля 2022 года Ярославский областной суд отменил указанный приговор и оправдал капитана судна в связи с отсутствием состава преступления. Оправдательный приговор вступил в законную силу.

Тэги: баржа, крушение, гибель людей, суд, оправдательные приговоры
фото ГУ МЧС по Ярославской области

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