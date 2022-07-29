Мэр Череповца решил не отдыхать этим летом, так как впереди выборы

29.07.2022 [Общество]

Мэр Череповца Вадим Германов в своем телеграм-канале в ставшей традиционной рубрике «вопрос-ответ» рассказал подписчикам о планах на отпуск. Которого у него, как оказалось, не будет.

«В этом году никуда не поеду, просто потому, что не будет летнего отпуска. Впереди череда очень важных событий. Во-первых. совсем немного времени осталось до пуска нового моста. Мы вовсю ведем подготовку к этому мероприятию. Далее идет подготовка к зиме. Это для города тоже очень важно. И третье важное событие — это выборы в городскую думу», — рассказал Вадим Германов. Его слова цитирует GorodVo.

Также Германов добавил, что со сменой депутатского корпуса завершаются и полномочия самого мэра. Поэтому ему предстоит готовиться к конкурсу.

 

Тэги: мэрия Череповца, отпуск

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