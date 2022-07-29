Житель Вологды получил реальный срок за вождение в пьяном виде

Житель города Вологды за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения осужден к реальному лишению свободы.

«Прокуратурой Грязовецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Вологды. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных чч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ). Суд установил, что вологжанин, ранее дважды судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 09 мая 2022 года находился в нетрезвом состоянии и управлял автотранспортным средством, двигаясь по федеральной автомобильной дороге М-8 „Холмогоры“», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Мужчина в очередной раз был остановлен пьяным на территории Грязовецкого района.

С учетом позиции государственного обвинителя Грязовецкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.