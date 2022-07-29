Количество ямочного ремонта на Вологодских региональных дорогах сократилось в два раза

29.07.2022 [Общество]

Количество ямочного ремонта на региональных дорогах сократилось в два раза

В правительстве Вологодской области пояснили, что этот показатель снизился за счет того, что за последние три года отмечается улучшение состояния дорожного полотна. 

С апреля текущего года на дорогах Вологодчины специалисты выполнили 102 722 кв. метров ямочного ремонта. В планах — к концу дорожного сезона отремонтировать еще 60 000 кв. метров В 2019 году аналогичные работы были проведены на площади 330 000 кв. метров, что в два раза больше по сравнению с объемами этого года.

«Благодаря реализации нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, а также поддержке Губернатора области, которую дорожная отрасль получает на Градсоветах, с каждым годом комплексно отремонтированных дорог становится всё больше. В результате потребность в ямочном ремонте постоянно сокращается», — отметил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Также по итогам 2021 года Вологодская область заняла первое место по Северо-Западу и пятое место в России по количеству отремонтированных километров дорог. При этом регион занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе по протяжённости дорожной сети

Тэги: дороги, ямочный ремонт

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