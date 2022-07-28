Основателям рок-группы «Би-2» требуют запретить въезд в Россию

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов призывает запретить въезд на территорию России лидеров рок-группы «Би-2». С такой просьбой он обратился в ФСБ.

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (обращение адресовано к главе службы Александру Бортникову – прим. ред.), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича (Шура) и Бортника Егора Михайловича (Лева)», — говорится в обращении.

По словам парламентария, оба музыканта – граждане Австралии, которым нужно запретить въезд на территорию РФ.

С аналогичной просьбой Кузнецов обратился в Следственный комитет, где просит проверить «действия группы на нарушение статьи о дискредитации российской армии.

«Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин – глава СК – прим. ред.), дать поручение о проведении проверки наличия состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса РФ в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера», - также говорится в обращении.

Как заявил Кузнецов, в настоящее время следует «руководствоваться целями страны, а не собственными вкусами, друзьями и выгодами».

Как сообщалось, в конце апреля «Би-2» отменили концерт в Омске за несколько минут до начала из-за патриотического баннера в спорткомплексе «Красная звезда». Музыканты заявили, что они придерживаются концепции «без политики». В июле после матча «Зенита» - «Спартак» в Санкт-Петербурге Лева исполнил песню с «красно-белым» шарфом на шее, за что был освистан болельщиками «Зенита».