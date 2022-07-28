Вспомнить Василия Шукшина предлагают жителям Вологодской области на празднике «У калины» 30 июля. Праздник пройдет в деревне Садовая Белозерского района

– 30 июля в 12.00 мы приглашаем вас в деревню Садовая, чтобы снова вспомнить Василия Макаровича Шукшина. Творческая программа, мастер-классы, торговля сувенирами, экскурсия по местам съемок «Калины красной» и богатый стол! Пиршество для души, ума и тела! – сообщают организаторы мероприятия – сотрудники Центра ремесел и туризма Белозерска.

В день праздника от вокзала в Белозерске будет организован автобус (по билетам). Выезд «Белозерск-Садовая» в 11.40; выезд «Садовая-Белозерск» – 15.00.

Подробнее о возможности посещения мероприятия можно узнать в сообщениях группы.

Возрастные ограничения: (6+).

