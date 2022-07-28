В Череповце полицейские нашли потерявшегося ребёнка

28.07.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские нашли потерявшуюся 6-летнюю девочку.

24-летняя мать «потеряшки» рассказала, что пришла с дочерьми на приём в поликлинику. Старшая девочка попросилась остаться на игровой площадке на Октябрьском проспекте. Когда девушка вернулась, ребёнка на площадке не было. На место прибыли сотрудники полиции.

«Полицейский водитель Илья Давыдов, находившийся на выходном, прогуливался вместе с ребенком на детской площадке и увидел своих коллег. Подойдя к ним и узнав обстоятельства произошедшего, Илья Викторович тоже направился на поиски. В ходе обхода дворовых территорий Октябрьского проспекта, полицейский заметил схожую по приметам девочку, которая находилась на детской площадке без сопровождения взрослых», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ребёнка вернули матери. Полицейские провели с ними профилактическую беседу по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Тэги: пропал ребенок, поиски

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