Защитник Робин Пресс присоединился к хоккейной «Северстали» в Минске

Шведский защитник ХК «Северсталь» Робин Пресс присоединился к команде в Минске, где череповчане проводят предсезонные сборы.

После белоруской столицы подопечные Андрея Разина отправятся в Уфу, где с 10 по 13 августа пройдёт предсезонный товарищеский турнир «Кубок Республики Башкортостан», в рамках которого череповчане проведут три матча с ярославским «Локомотивом», московским «Динамо» и местным «Салаватом Юлаевым».

«Такое чувство что я побывал уже везде: в Турции, Москве. На медосмотрах приезжал в Череповец на один день. После чего поехали в Санкт-Петербург. И оттуда я полетел в Минск. Путешествие продолжительностью в три с половиной дня. В Швеции я тренировался с теми же парнями что и прошлым летом. Практически жил на льду. Надеюсь, что смогу нагнать команду», — сказал Пресс в интервью пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне Робин Пресс провел за «Северсталь» 55 матчей, 7 из которых в плей-офф. За это время он забросил 7 шайб и отдал 14 голевых передач.