Череповец снова вошёл в ТОП-10 российских моногородов

28.07.2022 [Общество]

Череповец снова вошёл в десятку лучших российских моногородов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Итоги рейтинга монопрофильных муниципальных образований РФ за 2021 год презентовали на соответствующей пресс-конференции 27 июля 2022 года. Отмечается, что город стал лидером по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек, а также вошёл в группу лидеров по взаимодействию с институтами развития.

«На поддержку моногородов направлено более 6 млрд рублей, при этом 4 млрд — это средства регионального бюджета. Развивается и инфраструктура Череповца. В этом году построен новый Архангельский мост, сданы социальные объекты: новая школа, четыре детских сада, спортивные объекты», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

В ТОП-10 моногородов по итогам 2021 года также вошли Менделеевск, Тольятти, Набережные Челны, Тулун, Губкин, Павловск (Воронежская область), Невинномысск, Благовещенск (Республика Башкортостан) и Кировск (Мурманская область).

Рейтинг моногородов составляется Фондом развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) с 2016 года. Он помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни горожан. Череповец, признанный моногородом в 2009 году, входит в десятку рейтинга уже четыре года подряд.

Тэги: моногорода, экономика, рейтинг

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