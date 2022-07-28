«Вода у нас чистая, просто трубы ржавые»: власти ответили жителям Нюксеницы на жалобы о грязной воде

Жители Нюксеницы пожаловались властям на грязную воду из-под крана. На что получили ответ, что вода чистая, просто трубы ржавые.

Жалобу на странице на качество воды на странице начальника Департамента ТЭК и ТР Евгении Мазановой оставил Сергей Пудов. Он написал, что в Нюксенице вода непригодна к употреблению и не соответствует нормативам. Начальник департамента заблокировала мужчину. Тогда он решил, что обратиться в прокуратуру.

Позже мужчина получил ответ на свою жалобу от администрации Нюксенского района. Там пояснили, что воду мониторят постоянно, и она соответствует всем необходимым требованиям. А вода из-под крана оказалась слишком обогащена железом из-за того, что трубы ржавые.

«Уважаемая Администрация района, вы со спокойной совестью говорите о превышении железа в питьевой воде… А вы задумывались чем это грозит? Переизбыток железа отрицательно влияет на человека. Это может привести к заболеванию сердца, развитию онкологических заболевания, доза, превышающая 200 мг/сутки может вызвать серьёзное отравление, а доза 3-35гр привести к летальному исходу», — написал в ответ на это мужчина.

Мужчина уверен, что услуги по обеспечению водой в поселке оказываются некачественно, при этом жители за это платят деньги.