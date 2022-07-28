Исправительный центр планируют создать в деревне Климовское Череповецкого района. Жители против

Исправительный центр планируют создать в деревне Климовское Череповецкого района. С таким предложением обратилось к администрации Череповецкого района предприятие «Продторг». Контроль за центром будет осуществлять Управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Исправительные центры предназначены для принудительных работ осужденных. Это альтернатива лишению свободы.

«Руководители компании „Продторг“ из д. Климовское обратились с просьбой о помощи в реализации государственного проекта по организации исправительного центра для 68 осужденных. Для осужденных должно быть организовано общежитие на месте бывшей конторы, а работа — на базе мощностей бывшего предприятия „Череповецкий бройлер“. Кроме того, компания „Продторг“ собирается развиваться и дальше, ремонтировать птичники», — пояснили в администрации Череповецкого района.

Однако, жители Климовского не рады перспективе жить бок о бок с осужденными. Они решили провести опрос среди подписчиков паблика Климовское Live Череповецкий район. Из 460 человек, которые на данный момент поучаствовали в опросе, 396 человек высказались против создания исправительного центра.

«Жителям поселка Климовское не очень нравится идея создания исправительного центра для осужденных», — написал житель поселка Андрей Лапин.

Также жители пояснили, что их никто не спросил, нравится ли им идея создания центра.