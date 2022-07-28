Жителей Якутии предупредили об опасной молочке от Вологодского «предприятия-призрака»

28.07.2022 [Общество]

Якутских предпринимателей и ритейлеров предупредили о потенциально опасных молочных продуктах, которые могут находиться на полках магазинов. Речь идет о продукции компании «Вологодский молкомбинат». Это предприятие оказалось «призраком», которое производит свою молочку неизвестно где и как. Пишет КП.

Сообщение в якутский Роспотребнадзор поступило от их коллег из Вологодской области. Сотрудники ведомства рассказали, что пришли проверить предприятие, которое якобы находилось на Пошехонском шоссе в Вологде. Однако вместо ожидаемого молочного завода по адресу обнаружился жилой дом.

«Молочная продукция ЗАО „Вологодский молкомбинат“ производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении», — отметили в Роспотребнадзоре.

На полках якутских магазинов от «призрака» может находиться масло сливочное Вологодское «Вкусная сказка» с м. д. ж. 82,5%. При этом в Роспотребнадзоре призвали не путать производителя с существующим предприятием «Вологодский молочный комбинат».

Тэги: молочная продукция

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