На поддержку неработающих пенсионеров выделят 10 млрд рублей

Для поддержки неработающих пенсионеров российское правительство выделит 10 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство выделяет 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров, — рассказал Мишустин. — Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума.

Как напоминает «Российская газета», с 1 июня пенсии были увеличены на 10%, поэтому выросла нагрузка на региональные бюджеты, пояснил премьер-министр. Федеральные субсидии компенсируют эти расходы, а также помогут выплатить надбавки более чем одному миллиону человек.

Также премьер-министр заявил, что правительство направит еще 45,5 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ: семейную, дальневосточную и льготную.