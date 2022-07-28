В Череповце погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

28.07.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, который пытался скрыться.

Полицейские заметили нарушителя на улице Командарма Белова: автомобиль «ВАЗ» двигался с нарушением ПДД, а на передних стёклах авто была наклеена тонировочная плёнка.

«Неоднократные требования об остановке правонарушитель игнорировал. Пытаясь скрыться от преследования, он неоднократно грубо нарушал ППД, чем создавал реальную угрозу другим участникам движения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Один из полицейских применил табельное оружие: произвёл предупредительный выстрел вверх и несколько раз прицельно выстрелил по колёсам. Из-за повреждения покрышек водитель был вынужден остановиться. У 19-летнего задержанного имелись признаки опьянения, но он отказался от медосвидетельствования.

На задержанного составили несколько протоколов и доставили его в отдел полиции № 3, где он ожидает суда. Ему грозит административный арест и крупные денежные штрафы. Его машину поместили на специализированную стоянку. По факту применения огнестрельного оружия назначена служебная проверка.

Тэги: пьяный водитель, нарушение, стрельба, задержание, проверка
Видео пресс-службы областного УМВД

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