Череповчанка Арина Исаева стала победительницей Всероссийских соревнований по шахматам

28.07.2022 [Спорт]

Череповчанка Арина Исаева стала победительницей Всероссийских соревнований по шахматам среди девочек до 11 лет.

Финал Всероссийского турнира «Жигулевские просторы», который так же является этапом Детского Кубка России по шахматам, прошел в Самаре с 21 по 27 июля.

Юная череповчанка Арина Исаева, которая занимается в «Клубе Гроссмейстер — Шахматы Череповец», одержала 7 побед в 7-ми турах, и уверенно заняла первое место. Обойдя на два очка ближайшего преследователя, Марину Быстрову из Самары.

Тэги: шахматы

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