Череповчанка Арина Исаева стала победительницей Всероссийских соревнований по шахматам среди девочек до 11 лет.
Финал Всероссийского турнира «Жигулевские просторы», который так же является этапом Детского Кубка России по шахматам, прошел в Самаре с 21 по 27 июля.
Юная череповчанка Арина Исаева, которая занимается в «Клубе Гроссмейстер — Шахматы Череповец», одержала 7 побед в 7-ми турах, и уверенно заняла первое место. Обойдя на два очка ближайшего преследователя, Марину Быстрову из Самары.
Череповчанка Арина Исаева стала победительницей Всероссийских соревнований по шахматам
Череповчанка Арина Исаева стала победительницей Всероссийских соревнований по шахматам среди девочек до 11 лет.
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