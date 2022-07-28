Данные поступающих в вузы детей участников спецоперации будут засекречены

Российские вузы засекретят персональные данные абитуриентов, которые поступают в учебные заведения по квоте, отведенной для детей участков спецоперации на Украине.

Как стало известно, все персональные данные поступающих в вузы абитуриентов можно идентифицировать либо по фамилиям, либо по номеру СНИЛС. Совершенно другой подход к детям участков спецоперации. Им всем по требованию Минобороны присваивается «уникальный код», который не позволит раскрывать персональные данные. При этом Минобрнауки не смог пояснить, зачем это сделано.

Представители приемных комиссий вузов предполагают, что таким образом не удастся определить данные родственников, которые в настоящее время принимают участие в военной спецоперации.

Также с прошлого года действует служебная тайна в оборонной области. К подобной информации относятся практически все данные, которые хотя и не являются военной тайной, но находятся в плоскости Минобороны.

РБК напоминает, что в мае был подписан указ, по которому для детей участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине учебные заведения должны закрепить квоту в 10% от общего количества мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.