39-летний житель Великого Устюга подозревается в убийстве собутыльника. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Победы в ночь на 28 июля. Мужчины были пьяны, поссорились и подозреваемый ударил 37-летнего потерпевшего ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. О происшествии правоохранителям заявили очевидцы.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР, которые обнаружили и изъяли вещественные доказательства по делу, а также задержали подозреваемого», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.