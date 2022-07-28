Житель Великого Устюга подозревается в убийстве собутыльника

28.07.2022 [Происшествия]

39-летний житель Великого Устюга подозревается в убийстве собутыльника. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Победы в ночь на 28 июля. Мужчины были пьяны, поссорились и подозреваемый ударил 37-летнего потерпевшего ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. О происшествии правоохранителям заявили очевидцы.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР, которые обнаружили и изъяли вещественные доказательства по делу, а также задержали подозреваемого», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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