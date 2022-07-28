Копию фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи обнаружили в одном из храмов Вологды.

Об этом рассказал краевед Александр Сазонов:

– Как известно, в ходе реставрации Воскресенского собора в Вологде, в алтаре была обнаружена копия фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Как писали СМИ, еще одна копия есть только в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, – говорит Александр Иринеевич.

Однако выяснилось, что десятки лет в Вологде «пряталась» от непосвященных глаз еще одна тайная вечеря.

– Сейчас она полуоткрыта для всех в алтарной части небольшого вологодского храма, – говорит Сазонов.

На своей странице в социальной сети краевед предложил вологжанам угадать, где именно была обнаружена эта фреска. Комментаторы написали, что вторая вологодская Тайная вечеря находится в Екатерининской церкви Спасо-Прилуцкого монастыря.