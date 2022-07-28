Коммунисты готовы к объединению со «Справедливой Россией»

28.07.2022 [Политика]

Лидеры двух партий – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» заявили о возможном объединении. Накануне с подобным предположением выступил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов, а сегодня аналогичную позицию высказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя программное заявление партии.   

«Программа опубликована, материалы известны, условия объединения тоже», - пояснил Геннадий Зюганов. По его словам, сейчас коммунисты ждут предложений от «Справедливой России».

Правда, Зюганов уверен, что главное условие нового политического объединения – «выполнение программы КПРФ».

Сергей Миронов также не исключает объединения двух партий. По его словам, для этого нет никаких препятствий и этот процесс неизбежен. Слияния партий, как пояснил Миронов, до сих пор не произошло из-за позиции некоторых членов КПРФ.

«До сих пор этот процесс не имел продолжения из-за позиции части руководства КПРФ. Когда произойдет это объединение, будет зависеть от членов партии», - рассказал лидер СРЗП.

Правда, вопрос о новом руководителе объединения лидеры обеих партий пока считают преждевременным.    

 

Тэги: партии, КПРФ, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов
фото: rbc.ru

ТОП НЕДЕЛИ

Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
В Вологодском районе смерч сорвал крыши нескольких гаражей и повредил кровлю дома
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту

Похожие новости

«Коммунисты России» и «Новые люди» не смогли в суде оспорить отказ в регистрации на выборы в Заксобрание области

Ранее региональный избирком отказал партиям в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей

1971
0

В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»

По их мнению, руководство вологодского отделения партии перед выборами поддерживало нынешнего губернатора. В «Справедливой России» в свою очередь это отрицают.

9235
3

Кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР не смогли снять с выборов представителей «Яблока»

Городской суд подтвердил, что Дмитрий Тарасов, Любовь Крыкса, Алексей Никитин и Александр Свитин были зарегистрированы без нарушений.

2232
0

В Вологодской области перед выборами поменяли правила игры

 Для кандидатов в областной парламент урезали сроки сбора подписей 
 

5413
3

Справедливороссы дополнили ультиматум правительству Медведева

Они просят вернуть россиянам фактически отнятую у них общедоступную бесплатную медицину. 

2363
6

Фонды ОМС съедают зарплаты 100 тысяч медработников

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добавила новое требование к правительству: вернуть бесплатную и доступную медицину россиянам

4015
0

Александр Тельтевской считает повышение пенсионного возраста "социальным нокаутом"

В бюджете Вологодской области  на доплаты к пенсии бывшим  областным  чиновникам в 2014 году затрачено около 170 млн. рублей, в нынешнем году расходы на эти цели возрастут до 198 млн. рублей

3213
1

Вологжане о предстоящих выборах: «Очень хорошо, что будут продавать все для дачи»

NewsVo провел опрос вологжан на улицах города, знают ли они о предстоящих праймериз и пойдут ли выбирать кандидатов от «Единой России» из предварительных списков

5484
0

Из Вологды в Иваново и обратно в Вологду: почему вологодская колбаса становится недоступной для покупателей

Справедливороссы считают, что вологодских аграриев и пищевую промышленность спасет только господдержка

5435
9

Мнение Сергея Миронова: правительство должно признать свои ошибки

«Инфляция снизилась, потому что у людей кончились деньги, и они просто перестают что-либо покупать, - прокомментировал лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов

2904
3

Вологодские справедливороссы вновь избрали руководителем регионального отделения партии Александра Тельтевского

Он набрал большинство голосов во время тайного голосования

2943
5

Эксперты ставят под сомнение успех "Единой России" в Вологодской области на думских выборах-2016

Вологодская область в протестном ТОПе-25 оказалась на 12 месте -  потенциал протестного голосования вологжан составил 7 баллов из 10 возможных

5079
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Данные поступающих в вузы детей участников спецоперации будут засекречены
Житель Великого Устюга подозревается в убийстве собутыльника
Картины вологодских художников – Копьева, Попова и Тутунджан – покажут в формате 3D в рамках ДиноНочи 6 августа
Копию фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи обнаружили в одном из храмов Вологды
Коммунисты готовы к объединению со «Справедливой Россией»
В Череповце «Фольксваген Поло» столкнулся с учебной машиной
В Череповецком районе убило током мужчину, который пытался убрать дерево, упавшее на линию электропередач
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1353
0
27.07.2022 [БлогоVO]

Новые, белые, наши! 18 автобусов уже на следующей неделе прибудут в Вологду

478
0
25.07.2022 [Обзор Прессы]

Михаил Шаромазов: об иностранных туристах, новых филиалах и критике посетителей

681
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика