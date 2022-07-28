Коммунисты готовы к объединению со «Справедливой Россией»

Лидеры двух партий – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» заявили о возможном объединении. Накануне с подобным предположением выступил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов, а сегодня аналогичную позицию высказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя программное заявление партии.

«Программа опубликована, материалы известны, условия объединения тоже», - пояснил Геннадий Зюганов. По его словам, сейчас коммунисты ждут предложений от «Справедливой России».

Правда, Зюганов уверен, что главное условие нового политического объединения – «выполнение программы КПРФ».

Сергей Миронов также не исключает объединения двух партий. По его словам, для этого нет никаких препятствий и этот процесс неизбежен. Слияния партий, как пояснил Миронов, до сих пор не произошло из-за позиции некоторых членов КПРФ.

«До сих пор этот процесс не имел продолжения из-за позиции части руководства КПРФ. Когда произойдет это объединение, будет зависеть от членов партии», - рассказал лидер СРЗП.

Правда, вопрос о новом руководителе объединения лидеры обеих партий пока считают преждевременным.