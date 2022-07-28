В Череповце «Фольксваген Поло» столкнулся с учебной машиной

28.07.2022 [Происшествия]

В Череповце 16-летняя девушка, управлявшая учебной машиной, пострадала при столкновении с «Фольксваген Поло».

ДТП произошло напротив дома № 3 на улице Парковой 26 июля в 14:17. Проверка показала, что 35-летний водитель «Фольксваген» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся ехавшим впереди учебным автомобилем «Киа Спектра», в котором также находился инструктор — 36-летняя женщина.

Транспортные средства получили механические повреждения, а пострадавшая обратилась за медицинской помощью, сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП, авария, пострадал человек
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

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