В Череповецком районе убило током мужчину, который пытался убрать дерево, упавшее на линию электропередач

28.07.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе от удара током погиб мужчина. О трагедии сообщил местный глава Роман Маслов.

«Сегодня в 7.47 на пульт диспетчера ЕДДС Череповецкого района поступило сообщение с информацией о трагедии, которая произошла в СНТ „Радуга“ в Тоншаловском сельском поселении. Погиб мужчина 1954 года рождения. Он пытался самостоятельно спилить дерево, которое упало на линию электропередачи — она была повреждена ураганом этой ночью. Мужчина запнулся о ветку и упал на кабель под напряжением. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы», — написал Роман Маслов у себя на странице в социальной сети. 

Глава обратился  ко всем жителям района с просьбой не пытаться самостоятельно устранять последствия стихии вблизи электролиний и дождаться приезда аварийных служб.

Тэги: удар током

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